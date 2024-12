Cesena: visita specialistica per Saber, Ciofi va in diffida

Dopo la seduta di scarico di lunedì, ieri pomeriggio il Cesena è tornato in campo al Rognoni per cominciare a preparare la durissima trasferta di Bari, in programma sabato (ore 15). Ancora indisponibile Saber Hraiech, che continua ad alternare sedute differenziate a terapie dedicate, piscina e palestra: oggi il centrocampista si sottoporrà a una visita specialistica per provare a chiarire l’entità dell’infortunio al ginocchio.

In diffida

Nel frattempo, dopo l’ammonizione ricevuta domenica scorsa a Frosinone, anche Andrea Ciofi è entrato in diffida. Al prossimo cartellino giallo scatterà la squalifica, proprio come per gli altri due bianconeri diffidati, Curto e Kargbo.

Incontro di formazione