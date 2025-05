Cesena, via tutti i prestiti: sotto contratto 19 giocatori

Carta, penna e calendario in mano. Da questa settimana il mirino si sposta inevitabilmente altrove e non più sul campo. Il primo passo, dopo aver archiviato campionato e play-off, riguarderà le posizioni di Fabio Artico e di Michele Mignani, entrambi sotto contratto con il Cesena rispettivamente per due e una stagione. Solo dopo aver programmato con quale direttore sportivo e con quale allenatore affrontare la prossima stagione di Serie B, l’occhio cadrà sui contratti dei calciatori. Ma nel frattempo ecco uno sguardo sulla posizione contrattuale dei 23 bianconeri che sabato hanno chiuso la stagione a Catanzaro e su quelli di rientro. Carta, penna e calendario in mano. Da questa settimana il mirino si sposta inevitabilmente altrove e non più sul campo. Il primo passo, dopo aver archiviato campionato e play-off, riguarderà le posizioni di Fabio Artico e di Michele Mignani, entrambi sotto contratto con il Cesena rispettivamente per due e una stagione. Solo dopo aver programmato con quale direttore sportivo e con quale allenatore affrontare la prossima stagione di Serie B, l’occhio cadrà sui contratti dei calciatori. Ma nel frattempo ecco uno sguardo sulla posizione contrattuale dei 23 bianconeri che sabato hanno chiuso la stagione a Catanzaro e su quelli di rientro.

Portieri

Al Ceravolo è terminata l’esperienza di Pisseri, l’unico giocatore in scadenza al quale non sarà rinnovato il contratto dopo un biennio positivo. Dal 29 ottobre Pisseri è stato scalzato da Klinsmann, legato al Cesena fino al 30 giugno 2026: il figlio d’arte è stato il migliore per distacco nel girone di ritorno ed è finito sul taccuino di diversi club europei (tra cui il Sassuolo, che sta seriamente pensando di affidargli il ruolo di titolare in Serie A). Essendo al momento il calciatore del Cavalluccio con più mercato, l’addio sembra inevitabile. Ha un altro anno di contratto anche Siano, che, dopo un paio di partite in due anni (entrambe in C), deve decidere se andare a giocare altrove o fare il dodicesimo.

Difensori

I cinque centrali che hanno disputato il girone di ritorno con la maglia del Cesena sono tutti sotto contratto. La bandiera Ciofi ha prolungato fino al 2028 e sarà uno dei cardini del nuovo Cavalluccio. Ci sarà anche Mangraviti, sotto contratto fino al 2027. Durante la stagione ha prolungato fino al 2028 anche Pieraccini: il difensore di Coccolia è un patrimonio del Cesena, ma non può permettersi di “perdere” un altro anno ed è quindi probabile che chieda di andare a giocare in C. Capitan Prestia e Piacentini hanno un altro anno di contratto e tutto dipenderà dalle scelte dell’area sportiva o, eventualmente, da nuove proposte contrattuali più convenienti. Sotto contratto c’è anche Silvestri, che rientrerà dal prestito al Trapani.

Esterni

Adamo ha chiuso a Catanzaro la terza stagione con la maglia del Cesena e ha altri due anni di contratto, mentre al Ceravolo ha salutato Ceesay, arrivato in estate dal Malmoe in prestito con diritto di riscatto, che il Cesena non eserciterà. I due mancini Donnarumma (al quale è stato rinnovato il contratto prima di Natale e che da marzo ha disputato solo una gara da titolare) e Celia sono legati al Cavalluccio fino al 30 giugno 2026, ma su quella fascia serve un nuovo innesto per alzare l’asticella e uno dei due dovrà essere ceduto. Rientrano dai prestiti i mancini David, che a Gubbio non ha fatto bene, e Rossi, che ha fatto benissimo alla Cavese: i verranno dirottati di nuovo in C e non è esclusa la cessione a titolo definitivo di Rossi alla Cavese.

Centrocampisti

Partendo dai giovani, Francesconi ha prolungato fino al 2028 mentre Berti ha il contratto fino al 2027. La loro stagione è stata agli antipodi (uno è partito piano ed è venuto fuori alla distanza, l’altro è stato devastante nei primi due mesi e poi ha rallentato) ma entrambi hanno dimostrato di poter reggere la B. Bastoni ha un altro anno di contratto, il suo rendimento è stato spesso altalenante, ma i colpi non si discutono e i suoi 4 gol sono stati determinanti. Il contratto di Calò scade il 30 giugno 2027 e difficilmente se ne andrà, mentre Mendicino tornerà all’Atalanta per fine prestito. C’è poi Saric: il Cesena lo ha prelevato in gennaio dal Palermo in prestito con un riscatto inaffrontabile e quindi il diritto non sarà esercitato. Non è escluso, però, che dal 1° luglio lo si tratti di nuovo a un prezzo inferiore.

Attaccanti