Cesena, via alla stagione. Da domani a venerdì in 30 a Villa Silvia per due sedute quotidiane a porte aperte

Sono 30 i giocatori del Cesena, sei dei quali provenienti dalla Primavera, che Michele Mignani ha convocato per il raduno di domani. I bianconeri si ritroveranno di buon’ora a Villa Silvia, dove da domani a venerdì sosterranno due sedute quotidiane: alle 9 la prima, alle 17.30 la seconda. Tutte a porte aperte. Sabato mattina ci sarà poi la partenza per il ritiro di Acquapartita, dove resterà per due settimane. Sono già state programmate le prime due amichevoli stagionali: domenica 14 luglio contro la Rappresentativa dell’Alto Savio e giovedì 18 contro la Sampierana. Entrambe le gare si disputeranno ad Acquapartita con calcio d’inizio alle ore 17.30. Tra i convocati non figurano Luca Lewis, che non rientra nei progetti societari, e King Udoh, ceduto al Trapani ma non ancora ufficializzato.

Portieri: Jonathan Klinsmann (1997), Matteo Pisseri (1991), Alessandro Siano (2001), Giulio Veliaj (2005).

Difensori: Andrea Ciofi (1999), Antonio David (2004), Daniele Donnarumma (1992), Giulio Manetti (2005), Giovanni Mattioli (2005), Matteo Piacentini (1999), Simone Pieraccini (2004), Enea Pitti (2005), Giuseppe Prestia (1993), Luigi Silvestri (1993), Federico Valentini (2005).

Centrocampisti: Emanuele Adamo (1998), Tommaso Berti (2004), Riccardo Campedelli (2005), Gianmarco Castorri (2005), Riccardo Chiarello (1993), Francesco De Rose (1987), Matteo Francesconi (2004), Saber Hraiech (1995), Ivan Varone (1992).

Attaccanti: Simone Corazza (1991), Valentino Coveri (2005), Alessandro Giovannini (2005), Augustus Kargbo (1999), Roberto Ogunseye (1991), Cristian Shpendi (2003).