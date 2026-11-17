Il Cesena si è ritrovato ieri pomeriggio a Villa Silvia per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di venerdì sera a Verona. Alla seduta non ha preso parte il tecnico Diamanti, che ha partecipato all’assegnazione della panchina d’oro a Coverciano: il premio, per la Serie B, è stato vinto meritatamente da Massimiliano Alvini del Frosinone, che ha battuto Giovanni Stroppa (Venezia) e Alberto Aquilani (Catanzaro).

Shpendi rientra oggi

A Villa Silvia non c’era neppure Cristian Shpendi, rientrato in Italia in serata dalla trasferta con la nazionale albanese: il re del gol cadetto (che ieri sarebbe dovuto andare alla XV edizione del Gran Galà del Calcio in quanto presente nella Top 11 della Serie B 2025-2026) tornerà oggi a disposizione di Diamanti.

Gelli desta preoccupazione

Per quanto riguarda l’infermeria, ieri si sono allenati a parte Bohinen e Gelli. Quest’ultimo si è fermato venerdì dopo aver ricevuto un colpo piuttosto duro alla caviglia e, in vista dell’anticipo del Bentegodi, le sue condizioni andranno valutate giorno dopo giorno. Stesso discorso vale anche per il centrocampista norvegese, che aveva alzato bandiera bianca contro il Catanzaro per una contrattura. Le notizie migliori del giorno arrivano da Bisoli: il figlio d’arte ha svolto metà allenamento con il gruppo ed è quindi sulla via del recupero. Questa mattina nuova seduta a Villa Silvia.

Vivaio premiato

Ieri sera alla Caurum Hall di Arezzo, dove si è tenuto il XV Gran Galà del Calcio, Massimo Agostini e Davide Succi sono stati premiati in qualità di migliori responsabili del settore giovanile in virtù della semifinale scudetto raggiunta dalla Primavera di Campedelli.