Cesena, verso un gradito ritorno: Nicola Pozzi può entrare nel nuovo staff tecnico

A volte ritornano. Dentro alla confusione che nelle ultime settimane ha avvolto il mondo bianconero, c’è spazio anche per un piacevole amarcord che ha come protagonista Nicola Pozzi. L’ex centravanti del Cesena, lanciato in Serie C1 all’età di 17 anni da Fabrizio Castori e ceduto nel gennaio 2004 al Milan per quasi 3 milioni di euro, sta per tornare a casa. A Pozzi è stata infatti chiesta la disponibilità per entrare nello staff che Andrea Mancini vuole creare di supporto al nuovo allenatore del Cavalluccio. Il direttore sportivo ha apprezzato l’ottimo lavoro svolto da Pozzi nell’ultima stagione alla Sampdoria, prima al fianco del tandem Foti-Gregucci nel ruolo di collaboratore tecnico, e poi come vice di Attilio Lombardo, al fianco del quale l’ex “bimbo d’oro” è tornato al Manuzzi due mesi fa in occasione della terzultima giornata di campionato. Pozzi è pronto ad accettare la proposta, anche perché tra 10 giorni il contratto che lo lega alla Sampdoria scadrà e non verrà rinnovato. Il 30 giugno, curiosamente nel giorno del suo 40° compleanno, l’ex centravanti bianconero saluterà definitivamente il mondo blucerchiato, che gli ha riservato un pieno di applausi al termine dell’ultima stagione, e dal 1° luglio si preparerà per fare ritorno a casa, a prescindere da chi nel frattempo si sarà seduto sulla panchina bianconera.

Cresciuto nel settore giovanile del Cesena dopo aver dato i primi calci nella Savignanese, Pozzi esplose nel girone d’andata del leggendario campionato 2003-2004, totalizzando 16 presenze e firmando 4 gol da minorenne e senza aver mai giocato in Primavera: il primo lo realizzò contro il Pavia, poi arrivò la doppietta contro la Torres e infine il sigillo contro il Pisa per un poker complessivo di gol realizzato in appena 40 giorni che gli valse la chiamata del Milan, con cui Pozzi non è mai sceso in campo in prima squadra. Nella sua carriera da calciatore ha comunque vestito maglie prestigiose (Napoli, Empoli, Sampdoria e Parma) disputando ben 10 stagioni in Serie A e debuttando anche in Europa. Chiusa la carriera in campo, l’ex golden boy bianconero si è spostato in panchina. Da capo allenatore ha guidato il Grassina in Eccellenza toscana nella stagione 2021-2022 e la Primavera della Carrarese due anni dopo prima di tornare alla Sampdoria nella scorsa stagione. E, visto che certi amori non finiscono, ma fanno dei giri immensi e poi ritornano, Pozzi sta per rientrare a casa. Proprio dove tutto è cominciato.

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