Cesena verso Mantova senza Castagnetti: il nuovo tecnico Ashley Cole potrebbe cambiare subito sistema di gioco

Cesena Calcio
  • 16 marzo 2026
Il nuovo tecnico bianconero Ashley Cole (foto Cesena Fc)
Il nuovo tecnico bianconero Ashley Cole (foto Cesena Fc)

Il primo Cesena di Ashley Cole, che non si sa ancora se potrà essere in panchina o se dovrà “lasciare” il posto a Stringara, non nasce sotto una buona stella. Ai lungodegenti Magni e Castrovilli, agli infortunati della scorsa settimana Frabotta e Mangraviti, si aggiunge anche il forfait di Castagnetti. Il regista ha accusato un affaticamento muscolare e non è salito sul pullman con i compagni appena partiti alla volta di Mantova, dove martedì sera alle ore 20 i bianconeri affronteranno i virgiliani in campionato. Visto che sugli esterni dovrebbero essere confermati Ciervo e Guidi, in mediana le soluzioni sono due: o Berti regista, con Francesconi e Corazza a giocare come mezzali, o Arrigoni davanti alla difesa con Francesconi e Berti ai fianchi. Sempre che Cole non decida di passare al 4-2-3-1, sistema di gioco che ha provato nel corso della rifinitura all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi.

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