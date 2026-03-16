Cesena verso Mantova senza Castagnetti: il nuovo tecnico Ashley Cole potrebbe cambiare subito sistema di gioco

Il primo Cesena di Ashley Cole, che non si sa ancora se potrà essere in panchina o se dovrà “lasciare” il posto a Stringara, non nasce sotto una buona stella. Ai lungodegenti Magni e Castrovilli, agli infortunati della scorsa settimana Frabotta e Mangraviti, si aggiunge anche il forfait di Castagnetti. Il regista ha accusato un affaticamento muscolare e non è salito sul pullman con i compagni appena partiti alla volta di Mantova, dove martedì sera alle ore 20 i bianconeri affronteranno i virgiliani in campionato. Visto che sugli esterni dovrebbero essere confermati Ciervo e Guidi, in mediana le soluzioni sono due: o Berti regista, con Francesconi e Corazza a giocare come mezzali, o Arrigoni davanti alla difesa con Francesconi e Berti ai fianchi. Sempre che Cole non decida di passare al 4-2-3-1, sistema di gioco che ha provato nel corso della rifinitura all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi.