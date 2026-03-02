Cesena verso la sfida contro il Monza: torna Arrigoni nell’elenco dei convocati

Cesena Calcio
  • 02 marzo 2026
Tommaso Arrigoni torna nell’elenco dei convocati dopo due settimane di stop per un lieve infortunio

Una vigilia differente dal solito in casa Cesena: niente conferenza stampa per il tecnico Mignani in quanto ha parlato venerdì e sabato e lo farà di nuovo nel dopo partita di martedì (ore 20). La rifinitura del pomeriggio ha detto che Tommaso Arrigoni ha recuperato ed è stato quindi convocato: a fargli il posto un giovane come Zamagni della cui energia e della cui spensieratezza in questo momento si sentirebbe anche il bisogno. Rispetto alla squadra schierata inizialmente ad Empoli, nel turno infrasettimanale contro la capolista Monza rientreranno Mangraviti e Berti, con Corazza che potrebbe far riposare uno dei due esterni. Da capire poi chi affiancherà Shpendi in attacco.

