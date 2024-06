Cesena, verso il ritorno di Lantignotti tra i tecnici del settore giovanile

Si chiude oggi a Fermo anche la lunghissima stagione del settore giovanile del Cesena. Al netto dei risultati conquistati sul campo e dell’indiscutibile crescita del più importante serbatoio della prima squadra, sta per concludersi anche il primo “campionato” di Roberto Colacone, portato proprio un anno fa in Romagna da Fabio Artico. Da qualche settimana il responsabile del settore giovanile del Cesena è già al lavoro per la definizione dei quadri tecnici della prossima stagione, che non dovrebbero prevedere novità nell’assegnazione delle panchine, mentre è praticamente certo l’allestimento dell’Under 18 alla cui guida dovrebbe andare un cavallo di ritorno come Christian Lantignotti, che ha concluso la sua esperienza nel Milan.

In attesa di ufficializzare i nuovi quadri, Colacone ha lavorato con profitto anche fuori da Cesena, allargando i confini del Cavalluccio a livello di settore giovanile. Nei giorni scorsi è stato sottoscritto un accordo di collaborazione con il Trestina, club di Città di Castello che milita in Serie D, dove il Cesena parcheggerà alcuni ragazzi usciti dalla Primavera che dovranno andare a farsi le ossa tra i dilettanti. Nell’ultima stagione tra i pali del Trestina c’era Pollini, nel campionato 2024-2025 il numero di baby bianconeri aumenterà.

L’accordo siglato nei giorni scorsi è stato definito a Cesena tra i responsabili bianconeri Colacone e Faro, il presidente umbro Leonardo Bambini e principali dirigenti del club di Città di Castello. L’intesa avrà anche funzione di interscambio di calciatori, con la prelazione da parte del Cesena su tutti i tesserati umbri, con la facoltà di acquisizione e tesseramento di giovani calciatori appartenenti alle categorie che vanno dall’Under 13 all’Under 19.

Si tratta del primo sconfinamento del Cesena in Umbria, mentre lo stesso accordo verrà presto definito anche con il Fossombrone, dove quest’anno era stato spedito un altro baby come il centrocampista Massimo Brigidi. Un’altra novità è rappresentata dalla nuova collaborazione sottoscritta con una delle società storiche del territorio cesenate, ovvero la Savignanese, che torna nella galassia bianconera.

