Cesena, venduti 527 biglietti per il settore ospiti di Bolzano

Sono andati a ruba i biglietti per il settore ospiti dello stadio Druso di Bolzano. Dei 624 biglietti messi a disposizione dei tifosi bianconeri, in poco più di 24 ore ne sono stati venduti 527. I restanti 97 potrebbero essere venduti già nella giornata odierna.

Sul fronte squadra, ieri Prestia, che era stato toccato duro a una caviglia nel match con la Juve Stabia, è rientrato in gruppo e ci sono quindi ottime possibilità di vederlo in campo sabato con il Sudtirol. Sicura, invece, l’assenza di Russo per l’elongazione ai flessori.

Intanto, la Figc ha pubblicato le spese di ogni club italiano per le commissioni dei procuratori: Cesena al 14° posto in B con 513.453 euro. Chi spende di più è la Sampdoria con oltre 5 milioni, chi spende meno la Carrarese con 60mila euro.