Oggi il Cesena ufficializzerà l’addio di Sydney Van Hooijdonk, che torna a casa, in quel Nac Breda in cui ha mosso i primi passi calcistici, e l’ingaggio di Antonino La Gumina. Due operazioni di fatto impostate in modo deciso nella tarda serata di martedì e chiuse nella mattinata di ieri.

Van Hooijdonk era arrivato a Cesena l’8 agosto ed era stato annunciato il giorno successivo. Ha salutato definitivamente tutti dopo il ko di Carrara, domenica 29 dicembre. La sua esperienza in Romagna è durata 144 giorni. Al Cesena è costato (stipendio, contributi, tasse e buonuscita inclusi) sui 3.400 euro al giorno per poco meno di mezzo milione di euro. Era una scommessa: è stata strapersa. Perché Van Hooijdonk, prelevato a costo zero dal Bologna con contratto biennale a 380mila euro netti più bonus per presenze, gol, assist e obiettivo di squadra (praticamente tutti mancati) ha chiuso senza reti, è rimasto in campo per 405 minuti, prendendo parte a 13 gare di campionato e a 2 di Coppa Italia. Colpendo un palo con il Modena, fallendo il pareggio con la Cremonese e dando sempre l’idea di c’entrare poco o nulla con questo Cesena. Oggi firmerà la rescissione, che al Cavalluccio costerà piuttosto cara, e tornerà al Nac Breda, risalito nel giugno scorso in Eredivisie.