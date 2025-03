Cesena, una volata lunghissima fino al 9 maggio

L’appuntamento è fissato per oggi alle 14.30 a Martorano. Dopo aver usufruito di un lunedì di riposo, nel pomeriggio comincia ufficialmente la volata di fine campionato del Cesena, che da oggi a venerdì 9 maggio non alzerà più le mani dal manubrio e soprattutto non staccherà più i piedi dai pedali per 46 giorni, quelli che decideranno la stagione e che stabiliranno tutti i verdetti. Per il Cavalluccio ci sono due missioni da portare a termine: la prima (blindare la salvezza) è a un passo, mentre per la seconda (strappare un biglietto per i play-off) sarà più difficile ma non certo impossibile. Per riuscirci Michele Mignani avrà bisogno dell’intera rosa e l’obiettivo della pausa era proprio questo: recuperare tutti e ricominciare con il gruppo al completo. Operazione (quasi) completata.

La prima buona notizia era già arrivata a metà della scorsa settimana, quando Klinsmann aveva ricominciato ad allenarsi regolarmente in gruppo dopo aver saltato il big-match contro lo Spezia per un problema a una mano: il portiere sta bene e contro la Juve Stabia ci sarà. Da un estremo del campo all’altro: destava qualche preoccupazione in più la lieve distorsione alla caviglia che aveva obbligato La Gumina a dare forfait contro i liguri. Domani saranno due settimane dall’infortunio e la sensazione è che il centravanti siciliano possa rientrare in gruppo per essere a disposizione contro le Vespe. Oggi lo staff medico monitorerà le condizioni del numero 27, che ha lavorato duramente nel week-end assieme a Magrini, alternando allenamenti sul campo e sulla sabbia. Il recupero prosegue bene e la caviglia ha dato buone risposte. Per il resto, all’inizio della settimana che porta alla Juve Stabia, non ci sono problemi per Mignani: Calò e Bastoni si trascinavano un affaticamento e la scorsa settimana sono stati gestiti con cura ma non preoccupano.

L’allenatore del Cesena punta ad avere tutto il gruppo a disposizione dopo che nell’ultima gara di campionato era stato costretto a rinunciare a ben quattro titolari, visto che Mangraviti e Antonucci hanno dovuto scontare una giornata di squalifica. Oggi torneranno in Italia anche Ceesay e Saric dai rispettivi impegni con le nazionali: il Gambia dell’esterno ha affrontato la Costa d’Avorio, mentre la Bosnia del centrocampista ha sfidato Cipro. L’ultimo a rientrare, domani, sarà Mendicino che oggi a Catanzaro sfiderà la Francia con la “sua” Italia Under 19 nell’ultima gara del mini girone di qualificazione agli Europei di categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA