Il tradizionale bagno di folla estivo al Manuzzi in occasione del raduno della squadra in partenza per il ritiro precampionato non c’è più stato dai tempi del Covid. Non è però venuta meno la passione dei tifosi bianconeri che si stanno abbonando in gran numero e che hanno trovato nuove forme di partecipazione per abbracciare i giocatori all’inizio di stagione.

Giocatori sull’Isola

Assenti sabato mattina alla partenza del pullman bianconero diretto in ritiro, i tifosi del Cavalluccio erano ad attendere la squadra all’arrivo al lago di Acquapartita. Per il quinto anno consecutivo i fedelissimi di Insieme per il Cesena hanno allestito nelle giornate di ieri e di sabato la “Isola Bianconera”, con stand gastronomici e giochi per bambini. «Sabato - ha spiegato Johnny Pastorelli uno degli organizzatori - nonostante dalle 17.30 alle 20.30 abbia piovigginato a intermittenza, è venuta tanta gente, molto più dello scorso anno. Rispetto alle prenotazioni della vigilia abbiamo raddoppiato le presenze di chi si è fermato a mangiare da noi. I primi sono arrivati al lago già verso le 9.30. Tanti i bambini che si sono divertiti a giocare con i gonfiabili, biliardino, ping pong e freccette. C’erano anche i tifosi della Vecchia Guardia e alcuni si sono messi a giocare a calcetto nel campo qui di fronte al nostro isolotto». Il momento clou e atteso è giunto vero le 21.45: «Sono venuti a salutarci i giocatori e noi abbiamo ricambiato augurando loro un buon inizio di stagione e abbiamo assicurato che ci saremo sempre, anche in trasferta, a prescindere dai risultati. Per noi l’importante è vedere la squadra onorare la maglia e rispettare i tifosi che fanno sacrifici e spendono soldi per essere presenti. Purtroppo oggi non è così da parte di chi gestisce il mondo del calcio». A proposito di giocatori, l’addio del capitano Giuseppe Prestia, passato all’Inter Under 23, ha suscitato sentimenti contrastanti nella tifoseria: «A Cesena in campo ha fatto bene e io gli faccio un in bocca al lupo. Il calcio è il suo lavoro e se a 32 anni gli è capitata un’occasione del genere è giusto che la colga».

Sold out anticipato