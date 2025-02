Cesena, una giornata a Donnarumma, i cori contro Maresca costano 2mila euro

Il giudice sportivo ha comunicato le decisioni dopo la 26° giornata della serie BKT, 11 gli squalificati, Alex Ferrari della Sampdoria per tre giornate, tutti gli altri per un turno: Palumbo (Modena), Ceccaroni (Palermo), De Paoli (Sampdoria), Donnarumma (Cesena), Bertola (Spezia), Cerri (Carrarese), Diakite (Palermo), Pontisso (Catanzaro), Reinhart (Reggiana), Vazquez (Cremonese). Per il Cesena 2mila euro di multa per cori contro l’arbitro Maresca durante il match col Pisa. Multa di 1.500 euro a Russo per avere simulato in area.

La Cremonese sabato (ore 17.15) sarà senza Franco Vazquez contro i bianconeri. Vazquez è stato anche accusato di insulti razzisti nei confronti di Dorval nel match tra i grigiorossi e il Bari: il giudice sportivo, “letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisite anche ulteriori testimonianze, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti accaduti al termine della gara”.