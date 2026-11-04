Cesena, una difesa che cambia spesso volto in attesa di tenere chiusa la porta

Davanti all’intoccabile Alessandro Siano, unico bianconero della rosa a non aver ancora saltato un minuto in campionato, c’è una linea difensiva spesso “camaleontica”, che nelle ultime cinque partite è cambiata ben tre volte. A differenza di quanto era accaduto prima della lunga pausa di settembre/ottobre, quando l’unico dubbio di Alessandro Diamanti riguardava la casella riservata al terzino sinistro, da Benevento in poi la difesa a quattro del Cesena è stata spesso modellata dal tecnico di Prato, che ci ha (quasi) sempre messo le mani provando diversi pacchetti. Complessivamente, dopo le prime 10 giornate, sono ben 5 le linee difensive diverse proposte alla palla al centro da Diamanti, che sta ancora aspettando il primo clean sheet della stagione.