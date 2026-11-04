Cesena, una difesa che cambia spesso volto in attesa di tenere chiusa la porta

Davanti all’intoccabile Alessandro Siano, unico bianconero della rosa a non aver ancora saltato un minuto in campionato, c’è una linea difensiva spesso “camaleontica”, che nelle ultime cinque partite è cambiata ben tre volte. A differenza di quanto era accaduto prima della lunga pausa di settembre/ottobre, quando l’unico dubbio di Alessandro Diamanti riguardava la casella riservata al terzino sinistro, da Benevento in poi la difesa a quattro del Cesena è stata spesso modellata dal tecnico di Prato, che ci ha (quasi) sempre messo le mani provando diversi pacchetti. Complessivamente, dopo le prime 10 giornate, sono ben 5 le linee difensive diverse proposte alla palla al centro da Diamanti, che sta ancora aspettando il primo clean sheet della stagione.

Tre su quattro

Nel primo mese e mezzo di campionato, l’allenatore del Cesena aveva cambiato al massimo un interprete sulla corsia sinistra, mentre non aveva mai messo le mani altrove. Dal debutto contro la Sampdoria alla trasferta di Castellammare di Stabia, i primi quattro giocatori schierati da Diamanti sono sempre stati gli stessi: Siano in porta; Ciofi, Ilic e Gelli in difesa. Contro i doriani e il Mantova, nel ruolo di terzino sinistro era stato schierato David (espulso al debutto e sostituito all’intervallo contro i virgiliani), mentre nelle altre tre partite contro Virtus Entella, Cremonese e Juve Stabia, la maglia da titolare era passata sulle spalle di un più solido Mangraviti, costretto alla tribuna per squalifica contro la Samp e finito in panchina per scelta tecnica contro il Mantova, prima di entrare nella ripresa. Per due volte sono stati schierati Ciofi, Ilic, Gelli e David (totale 2 punti e altrettanti gol incassati), mentre per tre volte hanno giocato Ciofi, Ilic, Gelli e Mangraviti (totale 5 punti e 4 gol incassati).

Alternanza