Cesena, un viaggio in treno poco rilassante: arrivo a Napoli con 3 ore di ritardo

E’ stato un viaggio complicato, quello che ha portato il Cesena nel ritiro pre partita in vista della sfida contro la Juve Stabia in programma venerdì alle ore 20.30 allo stadio Romeo Menti. I bianconeri hanno scelto il Frecciarossa da Bologna a Napoli Afragola per viaggiare più rilassati. Invece, a differenza del passato, è stato un viaggio tutt’altro che sereno. Il treno Fr 9639 è partito da Milano alle 14.52 anziché alle 14.30, con ritardo salito a 26 minuti a Bologna. Da qui a Roma Termini il convoglio ha “guadagnato”, arrivando alle 18 anziché alle 17.40. Ma a Roma Termini si è riproposto il problema, con il treno che è rimasto fermo un’ora supplementare, tempo occupato dalla squadra per fare giochi di gruppo postati sui social. Alla ripartenza, avvenuta alle 19.20 con un’ora e mezza di ritardo, ecco due sorprese: il treno viene “dirottato” sulla linea convenzionale e invece di arrivare ad Afragola (dove c’era il pullman societario ad attendere la squadra) viene spostato su Napoli Centrale. Con ritardo che si accumula a ritardo. Alla fine saranno quasi tre ore. Con arrivo in stazione alle 21.40, quasi tre ore dopo il previsto.