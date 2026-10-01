Cesena, un undici “invisibile” che aspetta la sua occasione

Fontana in porta; Magni, Piacentini e Natta in difesa; D’Andrea, Francesconi, Bohinen, Bertaccini e Schirone a centrocampo; Caprini e Debenedetti davanti. Tralasciando una evidente falla sulla fascia sinistra, dove manca un mancino di ruolo, dal punto di vista squisitamente numerico i conti tornano: ad oggi potrebbe essere proprio questa la formazione dei bianconeri “invisibili”, ovvero gli 11 giocatori del Cesena che Diamanti non ha mai schierato dal primo minuto nelle prime cinque partite. L’assortimento non manca e riguarda tutte le zone del campo: ci sono un portiere, tre difensori centrali, quattro centrocampisti, due esterni offensivi e un centravanti. In questo elenco c’è chi non è stato assistito dalla buona sorte nel primo mese e mezzo della nuova stagione, c’è chi è arrivato in ritardo e aveva bisogno di ritrovare la migliore condizione, ma c’è anche chi non è stato ancora ritenuto pronto o idoneo alla Serie B e chi deve momentaneamente “arrendersi” alle gerarchie ben definite in alcune caselle. Insomma, una sala d’attesa molto trafficata dalla quale il tecnico dovrà cominciare ad attingere alla ripresa del campionato, per allungare le rotazioni e non spremere troppo i 14 giocatori schierati finora dall’inizio.