Cesena, un primato certificato dai numeri: che sfida col Palermo

Sul primato in classifica del Cesena arriva anche la certificazione più importante, quella dei numeri. Che non spiegano fino in fondo la compattezza e l’organizzazione della squadra di Mignani, l’ordine in fase di non possesso e la capacità di trovare (quasi sempre) lo spazio e il tempo per offendere in modo efficace. Però aiutano a capire il motivo per il quale il Cesena è con merito davanti a tutti insieme a Palermo e Modena. I dati di Opta fanno anche altro, ed esempio confermano ciò che la testa e gli occhi hanno già intercettato nelle prime 4 giornate di campionato: nell’unità che è anche umiltà e nel suo volersi bene l’uno con l’altro, il Cesena sta iniziando a giocare da squadra forte. Vive costantemente la partita e prova a farla subire a chi si trova di fronte. Ma siamo solo all’alba di una lunga stagione e di esami, nel calcio come nella vita, ce n’è uno sempre dietro l’angolo. Quello di sabato avrà connotati storici. Perché, anche se si è solo alla 5a giornata, Cesena-Palermo mette di fronte due delle tre regine cadette e mai prima d’ora, in 85 anni di storia, il Cavalluccio primo in classifica si era trovato di fronte nel suo stadio un’altra capolista a pari punti.