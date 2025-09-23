Cesena, un primato certificato dai numeri: che sfida col Palermo

Sul primato in classifica del Cesena arriva anche la certificazione più importante, quella dei numeri. Che non spiegano fino in fondo la compattezza e l’organizzazione della squadra di Mignani, l’ordine in fase di non possesso e la capacità di trovare (quasi sempre) lo spazio e il tempo per offendere in modo efficace. Però aiutano a capire il motivo per il quale il Cesena è con merito davanti a tutti insieme a Palermo e Modena. I dati di Opta fanno anche altro, ed esempio confermano ciò che la testa e gli occhi hanno già intercettato nelle prime 4 giornate di campionato: nell’unità che è anche umiltà e nel suo volersi bene l’uno con l’altro, il Cesena sta iniziando a giocare da squadra forte. Vive costantemente la partita e prova a farla subire a chi si trova di fronte. Ma siamo solo all’alba di una lunga stagione e di esami, nel calcio come nella vita, ce n’è uno sempre dietro l’angolo. Quello di sabato avrà connotati storici. Perché, anche se si è solo alla 5 a giornata, Cesena-Palermo mette di fronte due delle tre regine cadette e mai prima d’ora, in 85 anni di storia, il Cavalluccio primo in classifica si era trovato di fronte nel suo stadio un’altra capolista a pari punti.

Negli ultimi anni, la metrica che ha assunto il peso maggiore è quella degli expected gol (gli xG). Che non è altro che un dato che misura la probabilità di ciascun tiro di diventare un gol. Il valore varia da 0 a 1 e aumenta più la probabilità di segnare è alta. Ad esempio, un rigore dà un xG di 0,78 mentre un tiro da metà campo darà un xG di 0,01 (anche se Castagnetti in carriera ha già segnato due volte da oltre 50 metri...). La somma degli xG che vengono prodotti in una partita fa capire la pericolosità offensiva della squadra. Dopo 4 giornate il Cesena è primo con 9,2 davanti al Modena con 9,0. Il Palermo è al 4° posto con 6,2 alle spalle anche del Venezia con 6,5. Se però agli xG si tolgono i rigori a favore, il vantaggio del Cesena sul Modena si dilata: 8,5 per i romagnoli (un rigore a favore), 6,6 per i canarini (che sono andati tre volte sul dischetto), con il Palermo che resta a 6,2 e soffia il 3° posto al Venezia. Il dato dell’algoritmo conferma quello della vista: nella classifica delle palle-gol create su azione svetta il Cesena con 15 davanti al Modena con 13 e al Palermo con 12.

Analizzando i tiri effettuati, qualcosa cambia. Il Palermo è la squadra che tira di più (74 conclusioni), il Modena è secondo con 70 e a completare il podio c’è il Frosinone a 59. Il Cesena è al 7° posto con 52 ma risale al 4° posto per i tiri nello specchio: 18 (8 gol), alle spalle di Palermo con 28 (6 gol), Modena con 23 (8 gol) e Pescara con 20 (7 gol). Tra queste squadre, il Cesena ha la migliore media realizzativa, con il 44,44% dei tiri calciati nello specchio che finisce in rete. Il motivo è anche da ricercare nella distanza: il Cesena scocca in media i suoi tiri da 14 metri e 60 centimetri ed è la squadra che calcia da più vicino. Segue il Palermo che calcia da una distanza media di 15 metri e 30 centimetri e che nell’area avversaria ha già prodotto 131 tocchi di palla (il Cesena è 5° con 92).