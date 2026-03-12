Cesena, un poker azzurro: Galvagno e Zamagni nell’Italia Under 19, Marini e Ridolfi nell’Italia Under 18

Poker in azzurro per il settore giovanile del Cesena. Il Ct della nazionale Under 19 Bollini ha chiamato il centravanti Filippo Galvagno e il centrocampista Davide Zamagni; il Ct dell’Italia Under 18 ha convocato David Marini e Mattia Ridolfi, con quest’ultimo che sostituisce il compagno di squadra Tommaso Casadei, che si è infortunato lunedì contro il Milan. Tutti i quattro calciatori del Cavalluccio dovranno recarsi al “Villaggio Azzurro” di Novarello dal 16 al 18 marzo per i due raduni delle nazionali.

Dal 25 al 31 marzo, poi, le due nazionali disputeranno il girone di qualificazione per i rispettivi campionati Europei in programma nel 2027, in Galles quelli per la Under 19 e in Repubblica Ceca quelli per la Under 18. I due gironi di qualificazione si giocheranno invece in Calabria (contro Turchia, Slovacchia e Ungheria) per l’Italia Under 19 di Galvagno e Zamagni e in Scozia (contro Irlanda, Polonia e Scozia) per l’Italia Under 18 di Marini e Ridolfi.