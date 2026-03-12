Cesena, un poker azzurro: Galvagno e Zamagni nell’Italia Under 19, Marini e Ridolfi nell’Italia Under 18

Cesena Calcio
  • 12 marzo 2026
Davide Zamagni e Filippo Galvagno sono stati convocati nell’Italia Under 19 (foto Cesena Fc)
Poker in azzurro per il settore giovanile del Cesena. Il Ct della nazionale Under 19 Bollini ha chiamato il centravanti Filippo Galvagno e il centrocampista Davide Zamagni; il Ct dell’Italia Under 18 ha convocato David Marini e Mattia Ridolfi, con quest’ultimo che sostituisce il compagno di squadra Tommaso Casadei, che si è infortunato lunedì contro il Milan. Tutti i quattro calciatori del Cavalluccio dovranno recarsi al “Villaggio Azzurro” di Novarello dal 16 al 18 marzo per i due raduni delle nazionali.

Dal 25 al 31 marzo, poi, le due nazionali disputeranno il girone di qualificazione per i rispettivi campionati Europei in programma nel 2027, in Galles quelli per la Under 19 e in Repubblica Ceca quelli per la Under 18. I due gironi di qualificazione si giocheranno invece in Calabria (contro Turchia, Slovacchia e Ungheria) per l’Italia Under 19 di Galvagno e Zamagni e in Scozia (contro Irlanda, Polonia e Scozia) per l’Italia Under 18 di Marini e Ridolfi.

