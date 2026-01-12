Cesena, un finale d’andata da dimenticare in fretta

Sul far della sera di un girone di andata indiscutibilmente splendido, chiuso con 31 punti in classifica, il Cesena ha improvvisamente inchiodato, confermando l’allergia di un anno fa quando, nelle ultime tre partite del Lato A, i bianconeri non conquistarono punti. Questa volta ne è arrivato solo uno (prima di Natale contro la Juve Stabia), poi Ciofi e compagni hanno perso due scontri diretti di fila contro Catanzaro ed Empoli, due partite “scritte” da alcuni episodi sfavorevoli, ma che hanno altresì evidenziato il fisiologico calo del Cavalluccio e messo in mostra alcune crepe nascoste sotto al tappeto dagli exploit di inizio stagione, ma ormai scolpite nella roccia e sempre più chiare.