Cesena, un esercito sotto contratto

Quasi due squadre ancora sotto contratto. Il parco giocatori del Cesena, in vista della prossima stagione, è “extra large”: senza considerare gli 8 giocatori che erano in prestito (Calò, David, Ogunseye, Pieraccini più i giovani Castorri, Coveri, Giovannini e Manetti), sono 17 i bianconeri legati da almeno un altro anno di contratto al Cavalluccio, non proprio lo scenario estivo ideale in caso di conferma di Ashley Cole. Il tecnico inglese ha più volte espresso la volontà, in caso di conferma, di rivoluzionare con abbondanti sforbiciate l’attuale rosa bianconera, con la quale ha chiuso nel peggiore dei modi il campionato. In vista del prossimo, se davvero il Cesena dovesse decidere di ricominciare da Cole, ascoltando e sposando le sue richieste, servirà molto talento (soprattutto) da parte del nuovo direttore sportivo, che ripartirà da questa situazione.