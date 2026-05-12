Cesena, un esercito sotto contratto

Quasi due squadre ancora sotto contratto. Il parco giocatori del Cesena, in vista della prossima stagione, è “extra large”: senza considerare gli 8 giocatori che erano in prestito (Calò, David, Ogunseye, Pieraccini più i giovani Castorri, Coveri, Giovannini e Manetti), sono 17 i bianconeri legati da almeno un altro anno di contratto al Cavalluccio, non proprio lo scenario estivo ideale in caso di conferma di Ashley Cole. Il tecnico inglese ha più volte espresso la volontà, in caso di conferma, di rivoluzionare con abbondanti sforbiciate l’attuale rosa bianconera, con la quale ha chiuso nel peggiore dei modi il campionato. In vista del prossimo, se davvero il Cesena dovesse decidere di ricominciare da Cole, ascoltando e sposando le sue richieste, servirà molto talento (soprattutto) da parte del nuovo direttore sportivo, che ripartirà da questa situazione.

Portieri

Tra un mese si conosceranno i tempi di recupero di Klinsmann. Al netto di ciò che comunicheranno i medici e di un decorso che sta procedendo nel modo migliore, è impensabile che il portiere americano possa tornare in campo prima di gennaio. Di conseguenza, quest’estate, Klinsmann (legato al Cesena fino al 2028) non si muoverà e si concentrerà sulla propria riabilitazione. Il vice Siano ha un altro anno di contratto e resterà, mentre si è chiusa l’esperienza del terzo portiere Ferretti. Da decidere cosa fare con l’altro figlio d’arte Fontana: tenerlo come vice Siano o mandarlo in Serie C a fare esperienza?

Difensori

Tanti saluti ad Amoran (sparito misteriosamente nelle ultime gare per volere di Cole) e a Corazza, che rientreranno a Parma e Bologna per fine prestito. Tutti gli altri difensori sono ancora legati al Cesena da almeno un altro anno di contratto: Zaro aveva firmato un biennale la scorsa estate, Mangraviti un triennale 12 mesi prima, quindi entrambi sono saranno bianconeri fino al 2027, proprio come Piacentini, che aveva prolungato lo scorso autunno. Gli altri vincoli sono ancora più lunghi: Ciofi e Guidi hanno contratti fino al 2028, Frabotta fino al 2029, il baby Magni, che il Cesena ha riscattato dal Milan, è legato al Cavalluccio fino al 30 giugno 2030.

Centrocampisti

Venerdì hanno giocato l’ultima partita in bianconero Ciervo (torna al Sassuolo per fine prestito dopo un’andata devastante e un girone di ritorno da dimenticare), mentre sono scaduti i contratti di Bastoni (per il quale sarebbe scattato il prolungamento in caso di A) e Castrovilli e non saranno rinnovati. Arrigoni e Castagnetti hanno un altro anno, ma la permanenza di quest’ultimo dipenderà dall’eventuale presenza di Cole. Stesso discorso vale per Francesconi: è legato al Cesena fino al 2028, ma i suoi manager vogliono portarlo via. Ha richieste negli Usa, in Portogallo (dove opera maggiormente la Sferico, l’agenzia di Igor Campedelli) e in Spagna, con Racing Santander e Deportivo La Coruña in prima fila. Hanno due anni di contratto anche Bisoli e Berti, con quest’ultimo che potrebbe avere richieste.

Attaccanti