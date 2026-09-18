Cesena, un anticipo non banale dopo un viaggio movimentato

E’ stato un viaggio travagliato, quello che ha portato il Cesena a Castellammare di Stabia. I bianconeri, come già fatto nella passata stagione, hanno scelto il Frecciarossa da Bologna a Napoli Afragola. Che però, a differenza del passato, è stato tutt’altro che sereno. Il treno Fr 9639 è partito da Milano alle 14.52 anziché alle 14.30, con ritardo salito a 26 minuti a Bologna. Da qui a Roma Termini il convoglio ha “guadagnato”, arrivando alle 18 anziché alle 17.40. A Roma si è riproposto il problema, con il treno che è rimasto fermo un’ora supplementare, tempo occupato dalla squadra per fare giochi di gruppo postati sui social. Alla ripartenza, avvenuta alle 19.20 con un’ora e mezza di ritardo e con due sorprese: il treno viene “dirottato” sulla linea convenzionale anziché viaggiare sull’alta velocità e invece di arrivare ad Afragola (dove c’era il pullman societario ad attendere la squadra) viene spostato verso Napoli Centrale. Con ritardo che si accumula a ritardo. Alla fine saranno quasi tre ore. Con arrivo nell’albergo di Torre del Greco dopo le 22 invece che alle 19.