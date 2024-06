Cesena, un altro passo avanti verso D’Aversa

L’effetto domino del mercato degli allenatori colpisce indirettamente anche il Cesena. Ieri il club bianconero ha fatto ulteriori passi avanti verso Roberto D’Aversa ma ancora non ha chiuso la trattativa: questo a causa del... Venezia, che aveva contattato l’ex tecnico del Lecce nelle scorse settimane. Finché i lagunari non avranno scelto il sostituto di Vanoli (tecnico della promozione che ha già l’accordo con il Torino, anche se i granata non hanno ancora pagato la clausola di un milione di euro), D’Aversa è sulla carta sempre in ballo, anche perché il diesse veneziano Antonelli vive a Pescara proprio come il tecnico.

In ogni caso, a Cesena regna l’ottimismo e ieri sera si registravano piccoli passi avanti. Il giorno giusto per la fumata bianca, a questo punto, potrebbe essere giovedì.

A Venezia, comunque, D’Aversa è in seconda fila insieme a Zaffaroni alle spalle di Vivarini e Di Francesco. Non volendo (e non potendo) rischiare di rimanere con il cerino in mano, Artico si sta guardando intorno e tiene aperte altre porte. Ad esempio piacciono i tecnici che nell’ultima stagione si sono succeduti a Palermo, Eugenio Corini e Michele Mignani, oltre a Leonardo Semplici.

La scelta del nuovo allenatore poi sbloccherà anche il mercato dei giocatori. Senza poi dimenticare che c’è anche da capire quando Di Taranto riuscirà a risolvere il contratto con la Spal per diventare direttore generale del Cesena.

Toscano e Catania a un passo

A proposito di contratti da risolvere, il Cavalluccio ha ancora a libro paga l’allenatore dei record Domenico Toscano, che però è a un passo dal Catania: anche ieri il direttore sportivo degli etnei Faggiano e il tecnico calabrese si sarebbero sentiti telefonicamente. La tavola è stata apparecchiata e dall’ambiente siciliano arrivano conferme, ma anche in questo caso la trattativa è ancora bloccata e il via libera definitivo non arriva in quanto va prima risolto il contratto in essere con il Cesena, del quale Toscano e il club bianconero non hanno ancora discusso (anche perché le parti non si sentono da oltre un mese...). In attesa di una soluzione, anche al Catania non resta che attendere, mentre sembrano ormai sfumate le piste che porterebbero Toscano a Bari e a Padova.

