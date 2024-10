Cesena, un altro brutto colpo: Kargbo ko con la nazionale della Sierra Leone

Arrivano brutte notizie da San Pedro, città della Costa d’Avorio nella quale è in corso il match di qualificazione per la Coppa d’Africa 2026. Augustus Kargbo, stella del Cesena e della nazionale della Sierra Leone, non è neppure in panchina nella gara di questa sera. Inizialmente si era parlato di forfait a scopo precauzionale, ma gli ultimi aggiornamenti da parte della federcalcio della Sierra Leone parlano di infortunio alla caviglia (sospetta distorsione) che è occorso all’Imperatore nel corso della rifinitura. Un portavoce della Slfa ha annunciato che a causa dell’infortunio Kargbo dovrà saltare anche la gara di ritorno in programma mercoledì in Liberia, in campo neutro. Quasi certo, quindi, che Kargbo partirà già nel fine settimana per l’Italia e una volta a Cesena sosterrà gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio alla caviglia. Dopo l’incredibile squalifica di Curto, un’altra tegola per il Cavalluccio in questa settimana senza campionato.