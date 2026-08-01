Cesena, tris alla Forsempronese: Bisoli e Pagano in evidenza VIDEO

Cesena-Forsempronese 3-0 CESENA (4-3-3): Siano (1' st Fontana); Magni (21' st Guidi), Piacentini (19' pt Zaro, 36' st T.Casadei), Mangraviti (21' st Natta), David (12' st Marini); Bisoli (1' st Francesconi), Arrigoni (1' st Castagnetti), Schirone (1' st Pagano); Druiventak (1' st Olivieri), Shpendi (12' st. M. Casadei), Castorri (21' st Bertaccini). A disp: Gianfanti, Caprini, Tosku. All.: Diamanti. FORSEMPRONESE (3-5-2) Bianchini (21' st Antonini); Giunchetti (1' st Rotondo), Galeotti (21' st Maffei), Imbriola (1' st Morganti, 44’ st Clerii); Ronchetti, Conti (1' st Ouattari), Bucchi (12' st Pandolfi), Di Paoli (1' st Ghinelli, 40' st Speranzini), Fabbri (18' st Pezzi); Giometti (21' st Gomes, 44’ st Ndiaye), Belloni (12' st Pagliari). A disp.: Pandolfi, Pagliari. All.: Giuliodori. ARBITRO: Tasso di Macerata. RETI: 50' pt Shpendi (rig.), 25' st Pagano, 27' st Bertaccini. Una serata che ha ribadito che serve qualità in avanti al più presto in vista di una B che non si può sottovalutare. Il Cesena regola 3-0 la Forsempronese con un ritrovato Bisoli in bella evidenza nel primo tempo, mentre nella ripresa sono piaciuti Pagano e Bertaccini, entrambi a segno tra gli applausi.

Rigore generoso e 1-0

Senza Pieraccini, Ciofi e Frabotta, Diamanti mischia le carte in un primo tempo con pochi spunti degni di nota. A parte il dinamismo dei convincenti Bisoli e Castorri, il Cesena ha fatto molta fatica a rendersi pericoloso, evidenziando una certa carenza di qualità soprattutto sulle fasce. All’8’ protagonista il portiere della Forsempronese Bianchini, bravo a respingere due volte in area su Shpendi e poi super a opporsi alla successiva sforbiciata in tap-in di Bisoli. Si procede a rilento anche a causa del gran caldo, quindi dopo l’uscita di Piacentini (lieve calo di pressione) si rivede un tiro solo al 29’ con Schirone che dalla distanza impegna Bianchini alla ribattuta in tuffo. Al 39’ Shpendi in evidenza con un dribbling dai 20 metri e appoggio per il diagonale mancino di Schirone che costringe il portiere ospite in angolo, quindi è Magni nel cuore dell’area a provare la girata di sinistro di poco fuori. Al 48’ si sblocca il risultato: una ingenua sbracciata in area di Galeotti su Schirone convince l’arbitro ad assegnare un generoso rigore che Shpendi insacca con un tiro centrale che spiazza Bianchini.

Ripresa con Pagano e Bertaccini a segno