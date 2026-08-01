Cesena, tris alla Forsempronese: Bisoli e Pagano in evidenza VIDEO

Cesena-Forsempronese 3-0
CESENA (4-3-3): Siano (1' st Fontana); Magni (21' st Guidi), Piacentini (19' pt Zaro, 36' st T.Casadei), Mangraviti (21' st Natta), David (12' st Marini); Bisoli (1' st Francesconi), Arrigoni (1' st Castagnetti), Schirone (1' st Pagano); Druiventak (1' st Olivieri), Shpendi (12' st. M. Casadei), Castorri (21' st Bertaccini). A disp: Gianfanti, Caprini, Tosku. All.: Diamanti.
FORSEMPRONESE (3-5-2) Bianchini (21' st Antonini); Giunchetti (1' st Rotondo), Galeotti (21' st Maffei), Imbriola (1' st Morganti, 44’ st Clerii); Ronchetti, Conti (1' st Ouattari), Bucchi (12' st Pandolfi), Di Paoli (1' st Ghinelli, 40' st Speranzini), Fabbri (18' st Pezzi); Giometti (21' st Gomes, 44’ st Ndiaye), Belloni (12' st Pagliari). A disp.: Pandolfi, Pagliari. All.: Giuliodori.
ARBITRO: Tasso di Macerata.
RETI: 50' pt Shpendi (rig.), 25' st Pagano, 27' st Bertaccini.
Una serata che ha ribadito che serve qualità in avanti al più presto in vista di una B che non si può sottovalutare. Il Cesena regola 3-0 la Forsempronese con un ritrovato Bisoli in bella evidenza nel primo tempo, mentre nella ripresa sono piaciuti Pagano e Bertaccini, entrambi a segno tra gli applausi.