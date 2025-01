Cesena: tre turni di squalifica a Calò dopo la gomitata a Benali

Tre giornate di squalifica e ammenda di 5mila euro. Mazzata pesante per il Cesena e per Giacomo Calò, espulso nel primo tempo di Cesena-Bari. Questo il testo del giudice sportivo: “Per avere, al 34’ del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata il volto di un avversario, provocandogli una fuoriuscita di sangue dal sopracciglio”. Pochi i margini per il ricorso: l’unico sarebbe il contestare la frase “pallone non a distanza di giuoco” in quanto Calò colpisce Benali per non essere superato in velocità dal centrocampista del Bari, che aveva appena toccato palla per dribblarlo.

Nella stessa giornata, per un identico fallo è stato espulso anche Marin del Pisa, che ha ricevuto due giornate di squalifica per il fatto di non aver provocato fuoriuscita di sangue all’avversario.

Il Cesena a Catanzaro sarà anche privo di Manolo Adamo, squalificato per una giornata per la quinta ammonizione.