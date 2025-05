Cesena, tre giocatori persi e curva Mare vuota: il cammino in salita verso il Palermo

Tre gol dal Mantova, tre assenze contro il Palermo. Peggio di così non poteva andare. Domani contro i rosanero al Manuzzi, i bianconeri saranno privi degli squalificati Francesconi (il secondo giallo è un clamoroso errore di Di Marco) e Adamo (ammonito, era in diffida) e dell’infortunato La Gumina. Un La Gumina doppiamente sfortunato: all’83’ si è visto annullare dal Var il gol del 2-1 per fuorigioco di una decina di centimetri dopo una sponda aerea di Berti e al 93’ in un contrasto con Cella, che ha portato al quinto corner per i bianconeri, si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra che quasi certamente ha messo fine con tre giornate di anticipo alla sua esperienza in bianconero. «La Gumina ha rimediato una forte distorsione. Non lo avremo per domenica, vedremo per le partite successive», le parole di Mignani dopo la batosta di Mantova. Da segnalare che il match con il Palermo, sconfitto in casa dal Sudtirol nell’ultimo turno, lo salterà anche Russo per il problema accusato a inizio settimana. Recuperati Ciofi e Pieraccini, fuori nelle ultime due giornate, saranno convocati Coveri e Giovannini.