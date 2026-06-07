Cesena, torna Rivalta per la Primavera?

Attendere, prego. La Sampdoria neppure ieri, per il terzo giorno consecutivo, è riuscita a risolvere i propri problemi, quindi non ha risolto neppure il contratto di Andrea Mancini. Che è di fatto libero, ma non per la Figc, perché non ha ricevuto ancora i documenti pronti da giovedì mattina. Il Cesena non ha potuto annunciare Mancini e quasi certamente slitterà la presentazione ufficiale che era già stata prevista per lunedì mattina. Il nuovo direttore sportivo bianconero questa sera arriverà comunque a Cesena e domani incontrerà uno dei candidati principali alla panchina: Daniele Galloppa. Con questo summit concluderà il giro che conta: Cole prima (ma lo rivedrà, probabilmente in video chiamata), Possanzini poi, Galloppa infine. Gli ultimi due sono nel mirino del Modena: Possanzini lo era ma è stato depennato perché non ha convinto la proprietà, Galloppa è al momento favorito, anche se il Modena nella settimana che verrà incontrerà Abate e Pecchia, i due sogni (proibiti?).

Tornando al Cesena, se Nicola Campedelli lascerà la Primavera per andare al Forlì (c’è già accordo verbale tra le parti, ma tutto dipenderà da chi sarà il proprietario del club biancorosso tra 15 giorni), il Cesena andrà a prendere Claudio Rivalta, già nel settore giovanile bianconero, poi alla Spal, alla Juve, al Bologna e negli ultimi mesi a Ravenna come vice di Andrea Mandorlini.

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