Cesena, torna Melby: sarà in tribuna contro il Brescia e a Salerno

Non risuona nessun allarme in casa Cesena, anche se gli 8 gol subiti in due partite (10 in tre se si aggiunge il 4-2 sul Mantova) hanno messo tutti sul chi va là. Dalla società non arrivano dichiarazioni ufficiali. Domenica in tribuna era presente Michael Aiello. In settimana sarà raggiunto da Anthony Scotto e soprattutto dall’azionista di maggioranza Mike Melby, anche se il passaggio di quote non è stato mai ufficializzato e come presidente risulta sempre John Aiello, che contro il Brescia non sarà invece presente. Melby arriverà venerdì e poi domenica partirà per la Campania, dove ha parenti materni, e martedì 29 sarà all’Arechi per Salernitana-Cesena.

Intanto il Cesena riprende oggi gli allenamenti: seduta a porte aperte a Martorano alle 14.30.