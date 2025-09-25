Cesena, torna lo sponsor Amadori sulle maglie dopo 34 stagioni

Dopo 34 campionati, riecco il marchio Amadori sulle maglie del Cesena. Amadori torna a legarsi ai bianconeri come secondo sponsor e comparirà nel retro delle divise. Lo storico colosso dei polli fu main sponsor del Cesena per due stagioni, nel 1990-91 in Serie A e nel 1991-92 in Serie B.

“Siamo orgogliosi - ha dichiaratoin una nota Corrado Di Taranto, Direttore Generale Cesena FC - di accogliere il Gruppo Amadori come nuovo back sponsor della nostra prima squadra, perché si tratta di un’eccellenza assoluta a livello nazionale del settore agroalimentare. Con Amadori condividiamo valori e radici, essendo entrambi parte della storia di Cesena e della Romagna. Vedere il marchio del Gruppo nuovamente presente sulla maglia del Cavalluccio è un qualcosa che ci riempie di orgoglio e soddisfazione.”

“Tornare sulle divise del Cesena FC non è una semplice operazione di marketing o il revival di stagioni che vogliamo tutti rivivere - ha commentato Denis Amadori, AD del Gruppo. Siamo da sempre vicini alla squadra ma abbiamo visto nel progetto dell’attuale compagine societaria i valori che guidano anche la nostra azienda: passione e impegno, vicinanza al territorio, responsabilità verso la comunità di cui facciamo parte. Per questo siamo felici di avere rafforzato questa partnership e non vediamo l’ora di tifare tutti insieme allo stadio”.