Cesena, torna la trasferta di Monza: settore ospiti a prezzi tutt’altro che popolari

Una buona notizia per i tifosi del Cesena. Nella delibera numero 46, pubblicata ieri sul sito dell’Osservatorio, non si parla di Monza-Cesena: per questo motivo non saranno inserite restrizioni per il settore ospiti e la trasferta sarà accessibile a tutti, compresi i gruppi organizzati della curva Mare. Considerando l’importanza e il fascino della gara, in programma domenica 23 alle 17.15, è scontato che a Monza possano salire tantissimi tifosi bianconeri. Intanto è partita la prevendita: i biglietti per il Settore Ospiti sono disponibili sul circuito Vivaticket sia online che nei punti vendita abilitati, oltre che presso il Coordinamento Clubs Cesena, alla tariffa unica di 20 euro (escluse commissioni e diritti di prevendita). La vendita terminerà sabato 22 alle 19.

In campo

Dopo aver usufruito di due giorni di riposo, ieri pomeriggio il Cesena è tornato ad allenarsi. Oggi sono previste due sedute, stesso discorso per sabato, mentre domani i bianconeri si alleneranno solo al pomeriggio. Tutte le sedute, in programma a Villa Silvia, saranno a porte aperte.

In nazionale

Al Rognoni non sono presenti i tre nazionali: Jonathan Klinsmann, Tommaso Berti e Peter Amoran. Quest’ultimo sarà il primo a scendere in campo: oggi alle 17 la sua Svezia, impegnata nelle qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027, sarà impegnata in Macedonia del Nord, con calcio d’inizio alle ore 17.