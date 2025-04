Cesena, Tommaso Berti al “Club del Mare”: “Fino a qualche anno fa venivo da tifoso e mi mettevo in fila per un autografo”

Una serata di festa in salsa bianconera in onore del Cesena quella di ieri al “Moro” di Cervia, con il Club del Mare di Cervia e Cesenatico che ancora una volta ha fatto le cose in grande con 130 intervenuti. Ospiti nel feudo storico dei tifosi del Cesena l’addetto agli arbitri bianconero Fiorenzo Treossi, il team manager Matteo Visani e il preparatore Massimo Magrini insieme a Dario Saric, Alessandro Giovannini e Tommaso Berti. La delegazione era guidata dal membro del cda Massimo Agostini. Durante la serata brillantemente condotta da Roberto Chiesa ci sono stati due momenti a sorpresa: uno spettacolo di burlesque di Miss Violet Queen e l’esibizione dello stripdancer Bro Dalton. Spazio anche alla tradizionale lotteria (rinominata “trufferia”) che ha acceso il divertimento e la goliardia dei tifosi. Alessandro Giovannini ha fatto un appello: “Lunedì c’è il derby con il Modena, ma venerdì noi della Primavera giochiamo al Manuzzi con il Bologna, chi può venga a darci una mano...”.

Così Tommaso Berti: “Fino a qualche anno fa io partecipavo a queste serate come tifoso e mi mettevo in fila per un autografo. Ora sono dall’altra parte e capisco bene quando ci chiedete di dare il massimo, questa maglia è casa mia. Visto che la vittoria ci manca da un po’ ritrovarla in un derby come quello di Modena sarebbe una buona idea”.

Finale per Dario Saric: “Io sono stato qui da ragazzino e quando mi hanno prospettato la possibilità di tornare l’ho trovato sportivamente logico e umanamente molto bello. Ai play-off ci dobbiamo credere fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata”.