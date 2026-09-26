Cesena, test in famiglia a Martorano, che bravi Marini e Lontani

Oggi, con una partitella in famiglia in programma alle 11 a Martorano, si chiude la settimana del Cesena di Diamanti.

Shpendi con la Bielorussia

Inizia invece in serata il tour de force di Cristian Shpendi in nazionale. A Tirana alle 20.45 si gioca Albania-Bierlorussia, con il bianconero che dovrebbe partire in panchina.

Bravi Marini e Lontani

Un’Italia Under 19 con tanta Romagna al suo interno ha sconfitto 2-1 la Francia nel quadrangolare in Croazia iniziato ieri. David Marini, terzino sinistro del Cesena, è stato preferito dal Ct Favo all’interista Marello (che Chivu ha inserito nella lista Champions League...), mentre Simone Lontani ha guidato l’assalto azzurro. Proprio Lontani, gambettolese classe 2008 che ha già segnato in Serie A con la maglia del Parma, ha portato in vantaggio l’Italia al 23’. Dopo il pareggio dei transalpini su rigore, è stato il difensore centrale Bovio a firmare il 2-1 all’88’.