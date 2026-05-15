Cesena, tempo delle prime scelte: intanto Cole resta in città per studiare l’italiano

Cesena Calcio
  • 15 maggio 2026
Ieri il pranzo di fine stagione al Bagno Marco 184 di Cervia
Ieri il pranzo di fine stagione al Bagno Marco 184 di Cervia

Ieri pranzo di fine stagione per il Cesena al Bagno Marco 184 di Cervia, in attesa di conoscere i primi passi ufficiali per l’annata sportiva 2026-2027. Appare ormai certa la scelta di Sergio Floccari come direttore sportivo e il nuovo diesse avrà il compito di scegliere il tecnico. Di sicuro tra i nomi che dovrà mettere in lista c’è anche quello di Ashley Cole, che è l’unico che scalda la famiglia Aiello, che lo considera la pietra miliare sulla quale costruire il Cesena che verrà. Perché, a differenza di quanto accaduto a marzo, quando era stato scelto di comune accordo con Mike Melby, questa volta il tecnico inglese avrebbe tutto il tempo possibile per lavorare durante l’estate, si troverebbe più a suo agio con l’ambiente e con la lingua (è rimasto a Cesena e sta prendendo lezioni di italiano) e potrebbe sperimentare il proprio calcio durante il ritiro e le amichevoli estive. E anche perché non sarebbe più un “uomo solo”, come capitato dopo l’investitura di due mesi fa, quando Cole è arrivato senza staff e non ha trovato neppure un direttore sportivo ad accoglierlo. Se Floccari (o chi per lui) avallerà la scelta e sposare la soluzione Cole, allora la conferma del tecnico inglese sarà automatica. In caso contrario, il Cesena dovrà trovare (in fretta) un nuovo allenatore.

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