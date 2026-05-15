Cesena, tempo delle prime scelte: intanto Cole resta in città per studiare l’italiano

Ieri pranzo di fine stagione per il Cesena al Bagno Marco 184 di Cervia, in attesa di conoscere i primi passi ufficiali per l’annata sportiva 2026-2027. Appare ormai certa la scelta di Sergio Floccari come direttore sportivo e il nuovo diesse avrà il compito di scegliere il tecnico. Di sicuro tra i nomi che dovrà mettere in lista c’è anche quello di Ashley Cole, che è l’unico che scalda la famiglia Aiello, che lo considera la pietra miliare sulla quale costruire il Cesena che verrà. Perché, a differenza di quanto accaduto a marzo, quando era stato scelto di comune accordo con Mike Melby, questa volta il tecnico inglese avrebbe tutto il tempo possibile per lavorare durante l’estate, si troverebbe più a suo agio con l’ambiente e con la lingua (è rimasto a Cesena e sta prendendo lezioni di italiano) e potrebbe sperimentare il proprio calcio durante il ritiro e le amichevoli estive. E anche perché non sarebbe più un “uomo solo”, come capitato dopo l’investitura di due mesi fa, quando Cole è arrivato senza staff e non ha trovato neppure un direttore sportivo ad accoglierlo. Se Floccari (o chi per lui) avallerà la scelta e sposare la soluzione Cole, allora la conferma del tecnico inglese sarà automatica. In caso contrario, il Cesena dovrà trovare (in fretta) un nuovo allenatore.