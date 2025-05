Ieri pomeriggio i giocatori del Cesena si sono ritrovati a Villa Silvia per il primo allenamento della settimana. Una seduta subito intensa per la squadra di Mignani, attesa venerdì sera alle ore 20.30 da un Cosenza già retrocesso. In campo non si sono visti né La Gumina, né Russo, che quindi non saranno della partita, mentre ha lavorato a parte Tavsan, che resta in dubbio. Decisive saranno la seduta in programma questa mattina e la rifinitura di domattina.