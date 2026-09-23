Cesena, sugli esterni non son tutte rose e Fiori

Un ruolo in cerca d’autore o, se preferite, una fascia in cerca di un padrone. Al momento di scegliere le cinque formazioni inizialmente proposte nel primo mese di campionato, Alessandro Diamanti ha quasi sempre avuto le idee molto chiare. In difesa ha schierato cinque uomini per quattro posti, non cambiando mai terzino destro (Ciofi) e difensori centrali (Ilic e Gelli) e lo stesso dicasi per il centrocampo, dove ci sono sempre stati due titolarissimi (Bisoli e Pagano) e due mezzali a contendersi la terza maglia (Guidi e Dalla Vecchia). Stessa musica al centro dell’attacco e a sinistra, dove Shpendi e Fiori hanno fatto percorso netto senza avere rivali. L’unica casella in cui il tecnico del Cesena non ha ancora trovato un vero e proprio titolare è quella riservata all’esterno destro nel tridente offensivo. Qui Diamanti ci ha sempre messo le mani, dall’inizio o a partita in corso, proponendo già quattro soluzioni diverse e non trovando ancora una soluzione definitiva. Come da pronostici estivi, è quella la mattonella dove sorgono i problemi maggiori e dove il fatturato raccolto, al momento, non convince affatto.

Soluzioni

Nelle prime quattro giornate il tecnico toscano ha sempre assegnato una maglia da titolare a Druiventak, che è finito per la prima volta in panchina venerdì scorso a Castellammare, quando sulla fascia destra è stato dirottato Frabotta, che a sua volta ha lasciato il posto a gara in corso a Magni, mentre nelle partite precedenti contro Cremonese e Mantova si era visto D’Andrea. Ricapitolando: nelle prime cinque giornate, sulla fascia destra davanti agli intoccabili Ciofi e Bisoli, sono stati schierati ben quattro giocatori diversi. In totale, invece, sono ben sei gli esterni che Diamanti ha mandato in campo, visto che a sinistra, oltre al titolarissimo Fiori e ad un paio di comparsate degli stessi Frabotta e Druiventak, si è visto anche Dalla Vecchia nei minuti finali contro la Cremonese. E all’appello manca ancora Caprini.

Comanda Fiori e poi...