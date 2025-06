Cesena: Succi responsabile tecnico del vivaio, ora si cerca una spalla

Davide Succi responsabile tecnico e Fabrizio Faro coordinatore e responsabile dell’attività di base ma con un ruolo più centrale. Queste sono le due certezze, ufficializzate ieri dal direttore generale bianconero Corrado Di Taranto, per il dopo Colacone. Ma l’ex centravanti del Cesena, essendo sprovvisto di patentino e quindi non abilitato a ricoprire ufficialmente il ruolo di responsabile del settore giovanile, sarà affiancato da “una sorpresa”, come l’ha definita ieri lo stesso Di Taranto. Un nome che è spuntato è quello di Daniele Corazza, reduce da un anno di inattività dopo una vita trascorsa nel settore giovanile del Bologna e una stagione (2023-2024) come responsabile dell’attività di base al Sassuolo. Oggi, nel frattempo, Filippo Fusco salirà a Cesena per un nuovo vertice di mercato e per incontrare alcuni agenti. Il direttore sportivo bianconero resterà in Romagna almeno fino a venerdì, quando mancheranno 15 giorni alla partenza per il ritiro di Acquapartita, in programma sabato 12 luglio dopo un paio di giorni di test atletici a Villa Silvia. Al raduno, tra i 19 giocatori attualmente sotto contratto, non è detto che ci sia Jonathan Klinsmann. Sul portiere continua a insistere il Parma, che cerca un estremo difensore in attesa di capire cosa accadrà con Suzuki, e che potrebbe provare ad accelerare nei prossimi giorni. A proposito di portieri, è ufficiale la separazione tra il Cavalluccio e Antonello Degiorgi. Il Cesena gli aveva proposto un ruolo da coordinatore dell’area portieri, ma l’ormai ex allenatore di Klinsmann, Pisseri e Siano non ha accettato e si trasferirà al Catania, dove tornerà a lavorare con Mimmo Toscano. Al suo posto è stato scelto Federico Agliardi. Nel frattempo, è cominciata ieri la seconda ed ultima settimana piena riservata alle prelazioni dei vecchi abbonati: sono già 2.887 i tifosi del Cesena che hanno sottoscritto la tessera.