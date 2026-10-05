Cesena, straniero ma non troppo, ma si va dall’Australia alla Norvegia

Il capocannoniere del campionato, un prestito con esperienza in A e tre debuttanti in B più uno in attesa. Questa la batteria di 5 stranieri, che spazia dalla Norvegia all’Australia, al momento a disposizione di Alino Diamanti. Nel dettaglio si tratta di Cristian Shpendi, nato ad Ancona ma in forza alla nazionale dell’Albania, di Emil Bohinen, il primo norvegese nella storia del Cavalluccio ma nato in Inghilterra dove giocava il padre (esattamente come Erling Haaland) a Derby, una città che anche Cesena conoscono per il Derby County affrontato in trasferta nel Torneo Anglo-Italiano (1994). E poi i debuttanti in categoria Antonio David, romagnolo-rumeno di Castiglione di Cervia che ha già vestito la maglia dell’Under 21 della Romania, Xavello Druiventak, olandese di origini surinamesi e infine l’ancora invisibile italo-australiano Mark Natta. Al di là degli aspetti tecnici, il carattere cosmopolita di questi giocatori è la fotografia di un mondo sempre più globalizzato in cui anche la definizione della nazionalità di un atleta è meno rigida di un tempo.