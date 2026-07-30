Cesena, stipendi: il club gioca d’anticipo verso la scadenza del 3 agosto, ora va rinforzato l’attacco

Davanti alla prima scadenza della nuova stagione (lunedì 3 agosto), il Cesena non si è fatto trovare impreparato. Il club bianconero ha giocato d’anticipo, per evitare di rivivere le concitate giornate di un mese e mezzo fa relative all’iscrizione, ed ha già provveduto a saldare le mensilità di giugno 2026 (le ultime della scorsa stagione) a giocatori e staff tecnico della prima squadra oltre che agli allenatori del settore giovanile. Se la prima scadenza è filata via liscia e senza alcun affanno, per migliorare la rosa e regalare nuovi giocatori a Diamanti, che attende a sua volta diversi titolari soprattutto in attacco, i tempi si allungano. Antonio Fiori e Alessandro Debedenetti, con i quali Mancini ha già trovato un accordo da una ventina di giorni, non arriveranno prima della settimana prossima.

Ieri è tornato di moda il nome di Luca D’Andrea, ma al momento non si registra nessuna impennata neppure per l’esterno di proprietà del Sassuolo, che resta sullo sfondo. Intanto il club bianconero ha ufficializzato l’ingaggio di Riccardo Pagano. Il centrocampista classe 2004, cresciuto dall’età di 9 anni nella Roma, con cui ha disputato anche 4 partite in Serie A prima di trasferirsi in prestito al Catanzaro e al Bari, si è legato a titolo definitivo al Cesena fino al 30 giugno 2029, mettendo la firma su un contratto triennale. Pagano si metterà a disposizione di Diamanti questa mattina, quando svolgerà il primo allenamento con i nuovi compagni a Villa Silvia, mentre sabato sera potrebbe debuttare con la nuova maglia in occasione dell’amichevole contro la Forsempronese, in programma al Manuzzi alle ore 20.30.