Cesena, stipendi di luglio già pagati ed è in arrivo agosto

Il finale della passata stagione è stato affannoso sul campo ma anche in società, con la sofferenza di liquidità negli ultimi due mesi che ha portato il Cesena a fare le corse a perdifiato per riuscire ad iscriversi nei tempi prestabiliti. Quest’anno, invece, si è ripartiti nel segno della puntualità. Anzi, dell’anticipo. Il club bianconero aveva pagato giugno una decina di giorni prima della dead-line e in agosto ha concesso il bis: la mensilità di luglio per tutti i tesserati e tutti i dipendenti è stata versata ben prima di Ferragosto. E dagli Usa rimbalza la voce che gli stipendi di agosto potrebbero arrivo già lunedì.