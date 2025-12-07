Cesena, solo Radice meglio di Mignani dopo le prime 14 giornate

Un rapido viaggio nella macchina del tempo. Luigi Radice, Osvaldo Bagnoli, Bruno Bolchi e Pierpaolo Bisoli sono i quattro allenatori che hanno portato il Cesena in Serie A da quando il club è stato fondato. Il popolo bianconero sogna di allungare la lista e Michele Mignani si candida per firmare un’altra impresa ed entrare nel gotha. Lo dicono i numeri delle prime 14 giornate di campionato, che invitano all’ottimismo, anche se l’allenatore ligure preferisce (giustamente) concentrarsi solo sul presente e non illudersi, anche perché la concorrenza è folta e decisamente agguerrita. Detto ciò, solo uno dei quattro allenatori entrati di diritto nella storia del club, considerando lo stesso lasso di tempo (le prime 14 partite), era riuscito a vincere più gare di Mignani, che venerdì ha festeggiato il successo numero 8 contro il Modena. La strada è ancora lunga e piena di curve, ma intanto...