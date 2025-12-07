Cesena, solo Radice meglio di Mignani dopo le prime 14 giornate

Un rapido viaggio nella macchina del tempo. Luigi Radice, Osvaldo Bagnoli, Bruno Bolchi e Pierpaolo Bisoli sono i quattro allenatori che hanno portato il Cesena in Serie A da quando il club è stato fondato. Il popolo bianconero sogna di allungare la lista e Michele Mignani si candida per firmare un’altra impresa ed entrare nel gotha. Lo dicono i numeri delle prime 14 giornate di campionato, che invitano all’ottimismo, anche se l’allenatore ligure preferisce (giustamente) concentrarsi solo sul presente e non illudersi, anche perché la concorrenza è folta e decisamente agguerrita. Detto ciò, solo uno dei quattro allenatori entrati di diritto nella storia del club, considerando lo stesso lasso di tempo (le prime 14 partite), era riuscito a vincere più gare di Mignani, che venerdì ha festeggiato il successo numero 8 contro il Modena. La strada è ancora lunga e piena di curve, ma intanto...

Comanda Radice

In testa, davanti all’attuale allenatore del Cesena, c’è l’indimenticato Gigi Radice, cioè il primo allenatore ad aver portato il Cavalluccio in Serie A. Nel 1972, dopo le prime 14 giornate, i bianconeri avevano vinto 9 partite: 1-0 al Brescia, 2-0 all’Ascoli, 3-0 al Lecco, 2-1 alla Reggiana, 3-0 al Foggia, 2-1 al Varese, 2-1 al Brindisi, 1-0 al Como e 1-0 al Monza. Era un altro calcio e la vittoria valeva 2 punti, ma questo non conta. Nelle ultime 5 giornate del girone d’andata Radice riuscì a battere anche la Reggina (2-1) e il Perugia (2-0), chiudendo il Lato A del campionato (a 20 squadre come oggi) con 11 successi. Se Mignani e il suo Cesena dovessero riuscire a vincere 3 delle prossime 5 partite, eguagliarebbero la squadra di Radice, mentre con 4 successi sarebbe record assoluto.

Gli altri