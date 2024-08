Cesena, sogno Nasti per l’attacco, Amadori in prestito all’Ancona

Due sessioni di mercato in una. Come ha spiegato lo stesso Fabio Artico a margine della presentazione di Antonucci, da oggi al prossimo 30 agosto il direttore dell’area sportiva del Cesena avrà due compiti: completare la rosa con (almeno) tre nuovi acquisti e cedere i 6-7 giocatori che per motivi diversi (tecnici o semplicemente numerici, essendoci una lista Over con al massimo 18 posti) non rientrano nei piani per il prossimo campionato di B. In attacco sul taccuino di Artico c’è sempre l’olandese Van Hooijdonk, ma è stato fatto anche un tentativo con il Milan per Marco Nasti. Classe 2003, attualmente impegnato con il club rossonero, che non ha ancora deciso cosa farne, Nasti è già stato allenato un anno fa da Mignani a Bari. L’operazione è difficilissima, anche perché sul centravanti c’è forte il Frosinone, al momento in vantaggio sulla concorrenza. Passando ai baby, il 19enne centravanti Nicolò Amadori passa in prestito all’Ancona di Massimo Gadda. A titolo definitivo se ne vanno il portiere Alessandro Bagli (2007), ceduto al Rimini, e il centrocampista Andrea Ballanti (2007), che passa al Torino.