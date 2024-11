Cesena, si torna al lavoro senza tre nazionali

Dopo aver usufruito di due giorni di riposo, il Cesena si ritroverà oggi pomeriggio a Martorano per la ripresa degli allenamenti nell’ultima settimana senza campionato del 2024. Sempre oggi scenderanno in campo due dei tre bianconeri impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. La Sierra Leone di Augustus Kargbo sfiderà il Ciad nella penultima gara delle qualificazioni alla Coppa d’Africa allo Stade Olympique Alassane Quattara di Abidjan in Costa d’Avorio (ore 20 italiane), mentre alle ore 12 toccherà all’Under 19 azzurra di Leonardo Mendicino, che inaugurerà il girone di qualificazione agli Europei di categoria contro il Montenegro in Grecia, allo stadio Municipale di Archanes.