Cesena, si inizia a pianificare la costruzione della rosa

Comincia oggi la prima settimana piena di Filippo Fusco alla guida dell’area tecnica del Cesena. Dopo l’investitura e la presentazione dei giorni scorsi, il nuovo direttore sportivo del Cavalluccio dovrà cominciare a lavorare per costruire la rosa che tra meno di un mese partirà per il ritiro di Acquapartita (presumibilmente domenica 13 luglio dopo le consuete visite mediche e i test in sede). Il primo appuntamento, sull’agenda dell’avvocato napoletano, è in programma all’inizio della settimana: già domani, infatti, Fusco incontrerà Michele Mignani, con il quale c’è già stato un primo contatto telefonico ma soltanto “esplorativo”. Diesse e allenatore si incontreranno di persona a Cesena per un primo summit determinante per gettare le basi e soprattutto per chiarire alcune strategie, riguardanti le entrate ma anche le conferme. Solo in attacco il Cesena ha gli uomini contati e dovrà cambiare tutto o quasi (Shpendi è l’unica punta sotto contratto, ma la società vorrebbe cederlo), mentre negli altri reparti ci sono ben 14 giocatori che hanno almeno un altro anno con il Cavalluccio.

