Cesena, si ferma Frabotta, sabato fischia Rapuano di Rimini

Da un riminese... all’altro. Se lunedì scorso il Cesena aveva incrociato il giovane Zanotti, alla prima stagione in Can dopo la promozione conquistata la scorsa estate, sabato per la sfida contro il Mantova in programma alle ore 19.30 al Manuzzi ci sarà l’esperto Antonio Rapuano, l’altro fischietto della sezione di Rimini.

Classe 1985, con 59 gare di Serie A dirette in carriera, Rapuano dirigerà per la prima volta una gara del Cesena mentre sono tre (ma nessuno in B) i precedenti con il Mantova per un bilancio complessivo di due pareggi in Lega Pro nella lontanissima stagione 2014-2015 e una sconfitta in Coppa Italia sei anni fa a Pescara. Rapuano avrà come assistenti Simone Biffi di Treviglio e Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, mentre in sala Var ci saranno Niccolò Baroni di Firenze e Fabio Maresca di Napoli, con il fratello d’arte Gabriele Sacchi di Macerata nel ruolo di quarto ufficiale.