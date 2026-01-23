Cesena, si ferma Bastoni per uno stiramento

Blesa ieri si è allenato regolarmente ma le sue condizioni non sono ancora perfette dopo il colpo al ginocchio rimediato a Reggio Emilia. Per questo motivo, e perché anche Diao non è al top, ieri Galvagno è stato sostituito nell’intervallo di Bologna-Cesena Primavera e oggi salirà in prima squadra. Dove c’è già Zamagni, che domani sarà in panchina in quanto nella seduta di mercoledì Bastoni ha rimediato uno stiramento che lo terrà fuori per una ventina di giorni. Un problema in più vista la rosa ristretta.

Per Cesena-Bari di domani sono stati staccati 2.125 biglietti, 668 dei quali nel settore ospiti.

Ieri sera gli stendardi di Wsb e Sconvolts erano presenti all’Olimpico nella curva dello Stoccarda, i cui tifosi sono gemellati con quelli bianconeri.