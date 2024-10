Cesena, si è rimessa in moto la cooperativa del gol: 10 marcatori tra campionato e Coppa Italia

Due gradite conferme e due piacevoli novità. Subito le conferme: Cristian Shpendi e Augustus Kargbo sono stati i primi due marcatori del Cesena contro il Mantova e sono anche i primi due giocatori del Cesena nella classifica marcatori della Serie B. Insieme hanno segnato 6 gol (4+2), cioè la metà delle reti realizzate dal Cavalluccio nelle prime 7 giornate di campionato, quando il nome di almeno uno dei due è entrato nel tabellino ben quattro volte, nelle partite contro la Carrarese (doppietta di Shpendi), il Catanzaro (gol di Kargbo), il Modena (rigore di Shpendi) e appunto il Mantova (per la prima volta a segno entrambi).

Prime volte

Poi ci sono le due novità: Giuseppe Prestia ed Elayis Tavsan, entrambi al primo gol stagionale con la maglia bianconera. Un anno fa il difensore centrale siciliano fu costretto ad attendere addirittura la 38a giornate per festeggiare, perché si sbloccò solo nell’ultima gara di campionato contro il Perugia, segnando di testa nella stessa porta in cui ha realizzato il provvisorio 3-0 contro il Mantova. Nell’altra porta, invece, ci ha pensato Tavsan ad arrotondare nel secondo tempo. L’olandese, di proprietà del Verona e arrivato in bianconero in prestito nell’ultimo giorno di mercato, si è tolto lo sfizio di segnare nel giorno del debutto ufficiale allo stadio Manuzzi, un privilegio che nelle ultime cinque stagioni non ha avuto nessuno: l’ultimo giocatore del Cesena ad aver segnato un gol in campionato nella prima gara disputata all’Orogel Stadium era stato Giacomo Zecca, a segno in Cesena-Triestina 3-2 del 15 settembre 2019 dopo appena 7 minuti.

Miglior cooperativa

Il poker di domenica contro il Mantova ha ulteriormente allungato l’elenco dei marcatori stagionali in campionato: alla palla al centro erano già 6 i giocatori bianconeri con almeno una rete all’attivo, mentre al fischio finale sono diventati 8 proprio grazie al contributo di Prestia e Tavsan. Oltre a loro, nelle 6 giornate precedenti, si erano sbloccati anche Curto in casa del Sassuolo, Adamo contro il Catanzaro, Berti a La Spezia e infine Bastoni contro il Modena. Totale: 8 marcatori diversi per una squadra che ha già mandato a segno almeno un difensore, un esterno, un mediano, un trequartista e un centravanti e che sa segnare in tutti i modi, visto che all’appello mancavano solo i gol da palla inattiva, prontamente realizzati domenica contro i virgiliani.

A metà della scorsa settimana, invece, il Cesena aveva strappato il pass per gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa grazie a un gol di un’altra new-entry: Raffaele Celia. Considerando tutte le gare ufficiali della stagione tra Coppa Italia (3) e campionato (7), quella di Mignani è la squadra che finora ha mandato a segno più giocatori: gli 8 già citati in campionato, più Celia e Francesconi, che si era invece sbloccato nel turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa contro il Padova. Unendo campionato e Coppa, Shpendi (4+2 reti) e Kargbo (2+2) formano già una coppia da doppia cifra.

Assieme al Cesena c’è il Bari, che però ha perso uno dei 10 marcatori stagionali, il terzino sinistro Giacomo Ricci, trasferitosi nelle ultime ore di mercato al Cosenza e quindi non più presente nella rosa di Longo. Alle spalle dei bianconeri primatisti, con 9 marcatori diversi ci sono il Brescia di Maran e la Cremonese di Stroppa (che si sono sfidate lunedì sera al Rigamonti) mentre a quota 8 ci sono il Modena di Bisoli e il Mantova di Possanzini.

