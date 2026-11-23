La solita Serie B. Bella, divertente e tremendamente imprevedibile. Un campionato dove i pronostici vengono spesso ribaltati, come accaduto sabato a Catanzaro, dove il fanalino di coda ha battuto la capolista Palermo di Inzaghi. Con la sconfitta rimediata al Ceravolo (prima vittoria per l’ex bianconero Mignani), è caduta l’imbattibilità degli uomini di Inzaghi, che hanno ceduto il testimone all’Ascoli. I marchigiani, che domani sera saranno al Manuzzi dopo il beffardo 2-2 contro il Vicenza, vantano la striscia positiva più lunga del campionato con 8 gare senza sconfitta. Dal canto suo, il Cesena è tornato per la quarta volta in zona play-off dopo le apparizioni registrate al termine della seconda (4° posto), della quinta (6° posto) e della sesta giornata (8° posto). Ma ciò che più conta sono i 6 punti di vantaggio sulla zona play-out.

Bisoli acciaccato

Diamanti non pensa alla classifica, casomai al calendario, visto che domani si torna in campo. Contro l’Ascoli, il tecnico dovrà rinunciare a Bohinen e quasi certamente anche a Bisoli, che, già acciaccato, a Verona ha accusato nuove noie muscolari. Domani il figlio d’arte non sarà rischiato e al si va verso la conferma del terzetto composto da Francesconi, Pagano, Dalla Vecchia. Un dubbio dovrebbe riguardare la difesa, dove potrebbe tornare dal primo minuto Gelli, mentre davanti Diamanti potrebbe partire con D’Andrea a destra e Fiori a sinistra (oppure Fiori a destra e Caprini a sinistra). Oggi pomeriggio è in programma la rifinitura al Manuzzi, al termine della quale verranno risolti gli ultimi dubbi.

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