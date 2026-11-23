La solita Serie B. Bella, divertente e tremendamente imprevedibile. Un campionato dove i pronostici vengono spesso ribaltati, come accaduto sabato a Catanzaro, dove il fanalino di coda ha battuto la capolista Palermo di Inzaghi. Con la sconfitta rimediata al Ceravolo (prima vittoria per l’ex bianconero Mignani), è caduta l’imbattibilità degli uomini di Inzaghi, che hanno ceduto il testimone all’Ascoli. I marchigiani, che domani sera saranno al Manuzzi dopo il beffardo 2-2 contro il Vicenza, vantano la striscia positiva più lunga del campionato con 8 gare senza sconfitta. Dal canto suo, il Cesena è tornato per la quarta volta in zona play-off dopo le apparizioni registrate al termine della seconda (4° posto), della quinta (6° posto) e della sesta giornata (8° posto). Ma ciò che più conta sono i 6 punti di vantaggio sulla zona play-out.