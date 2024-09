Cesena, Shpendi si rivede in gruppo: venerdì dovrebbe esserci

Cristian Shpendi ieri mattina ha iniziato a fare qualcosa con il gruppo (dopo una prima parte di lavoro differenziato) e in casa Cesena cresce la fiducia in vista di un suo impegno venerdì sera contro il Modena. Ieri i bianconeri, contrariamente a quanto inizialmente programmato, hanno svolto solo un allenamento mattutino, saltando quello del pomeriggio. Da oggi a giovedì, tre sedute pomeridiane, tutte (anche quella odierna) a porte chiuse.

Kargbo e Mendicino

Intanto, iniziano a tornare i nazionale. Ceesay, reduce da due gare con il Gambia, è rientrato ieri sera e oggi si allenerà con la squadra. Mendicino oggi alle 10 giocherà Italia-Croazia Under 19 e nel pomeriggio sarà a Villa Silvia (ma non si allenerà). Kargbo giocherà stasera alle 21 in Zambia con la sua Sierra Leone, sbarcherà in Italia domani sera e si unirà ai bianconeri per la rifinitura di giovedì: contro il Modena partirà dalla panchina.

Biglietti e abbonamenti

Sono 132 gli abbonamenti per 3 partite sottoscritti dai tifosi, mentre 2.134 (1.004 a Cesena, 1.130 a Modena) i biglietti venduti per il derby.