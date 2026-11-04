Cesena, Shpendi si è allenato a parte a scopo precauzionale

Cesena Calcio
  • 04 novembre 2026
Foto Luigi Rega
Foto Luigi Rega

Secondo allenamento settimanale per il Cesena, che ha già cominciato a mettere nel mirino la sfida di sabato (ore 15) contro il Catanzaro dell’ex Michele Mignani. Al momento, l’unico bianconero indisponibile è Luca Schirone, che continua a convivere con una fastidiosa pubalgia: come un anno fa per Bisoli, i tempi di recupero sono incerti. Ieri mattina si è allenato a parte Cristian Shpendi, ma solo a scopo precauzionale: il colpo ricevuto sabato scorso a Bolzano (quando il gemello aveva chiesto invano il calcio di rigore) non preoccupa lo staff medico. Tutti gli altri bianconeri si sono regolarmente allenati agli ordini di Diamanti e del nuovo preparatore atletico Pasini. Questa mattina a Villa Silvia, dalle ore 11, è in programma una nuova seduta di allenamento a porte aperte, mentre da domattina Ciofi e compagni si alleneranno a porte chiuse, prima al Rognoni (domani) e poi al Manuzzi, in occasione della rifinitura di venerdì.

La situazione disciplinare

Lo stesso Shpendi, dopo le prime 10 giornate di campionato, resta l’unico giocatore del Cesena in diffida. In seguito alle ammonizioni ricevute al Druso dall’arbitro Di Marco, salgono a quota 3 gialli sia Ilic che Frabotta, mentre Francesconi e Mangraviti hanno preso la prima ammonizione stagionale e hanno raggiunto Bisoli, Gelli, Guidi, Fiori D’Andrea, Bohinen, Debenedetti e Magni.

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