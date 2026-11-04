Cesena, Shpendi si è allenato a parte a scopo precauzionale

Secondo allenamento settimanale per il Cesena, che ha già cominciato a mettere nel mirino la sfida di sabato (ore 15) contro il Catanzaro dell’ex Michele Mignani. Al momento, l’unico bianconero indisponibile è Luca Schirone, che continua a convivere con una fastidiosa pubalgia: come un anno fa per Bisoli, i tempi di recupero sono incerti. Ieri mattina si è allenato a parte Cristian Shpendi, ma solo a scopo precauzionale: il colpo ricevuto sabato scorso a Bolzano (quando il gemello aveva chiesto invano il calcio di rigore) non preoccupa lo staff medico. Tutti gli altri bianconeri si sono regolarmente allenati agli ordini di Diamanti e del nuovo preparatore atletico Pasini. Questa mattina a Villa Silvia, dalle ore 11, è in programma una nuova seduta di allenamento a porte aperte, mentre da domattina Ciofi e compagni si alleneranno a porte chiuse, prima al Rognoni (domani) e poi al Manuzzi, in occasione della rifinitura di venerdì.