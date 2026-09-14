Cesena, Shpendi ha riscritto la storia: per Diamanti può arrivare a 20 gol

«Con me Cristian può segnare 20 gol». Non esistono dichiarazioni ufficiali in merito, ma si vocifera che questo sia stato il pensiero di Alessandro Diamanti fin dal primo giorno di ritiro, una frase che qualcuno avrebbe sentito a Villa Silvia anche quando la valigia del centravanti italo-albanese sembrava già pronta sul letto, in attesa di essere infilata nel baule di un’auto in direzione Cremona. Il tecnico di Prato ha sempre considerato Shpendi il miglior terminale offensivo possibile per il suo 4-3-3 e per ora ha indovinato in pieno le previsioni estive. Di gol ne mancano ancora 15, ma nel frattempo il centravanti italo-albanese ha firmato la miglior partenza a livello personale da quando indossa la maglia del Cesena ed è entrato ufficialmente nella storia del club con un nuovo record.